Spiderman’de Obama’ya rol

Obama, hayranı olduğu Spiderman’le yayımlanacak
özel sayıda buluşuyor. Spiderman, yemin
töreninde Obama’yı kötü adamlara karşı koruyacak
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Ocak'taki törenle yemin ederek Bush’tan görevi devralması beklenen
ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’nın Spiderman (Örümcek Adam) çizgi
roman karakterinin hayranı olduğunu öğrenen Marvel Comics, 14 Ocak’ta
piyasaya çıkacak özel sayısında Obama ve Spiderman’ın birlikte yer
alacağı bir macera romanı hazırladı. Kaleme alınan hikâyeye göre
Örümcek Adam, Obama’nın yemin töreninde olay yaratmak isteyen kötü adam
Chameleon’u devre dışı bırakmak için mücadele edecek.
Bu sırada Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı da eski kötü adamlardan biri
olan Vulture sanarak, Başkan Biden’la da uğraşacak. Seçim kampanyası
sırasında Obama, en çok sevdiği çizgi roman karakterlerini, “Batman ve
Örümcek Adam... Çünkü onların iç mücadeleleri de hâlâ benim gibi devam
ediyor” diyerek anlatmıştı. Marvel Comics yayın yönetmeni de,
romanlarını seven bir kişinin Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna
oturacak olmasının harika bir şey olduğunu belirtti.