Spiderman’de Obama’ya rol

Obama, hayranı olduğu Spiderman’le yayımlanacak özel sayıda buluşuyor. Spiderman, yemin töreninde Obama’yı kötü adamlara karşı koruyacak



20 Ocak'taki törenle yemin ederek Bush’tan görevi devralması beklenen ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’nın Spiderman (Örümcek Adam) çizgi roman karakterinin hayranı olduğunu öğrenen Marvel Comics, 14 Ocak’ta piyasaya çıkacak özel sayısında Obama ve Spiderman’ın birlikte yer alacağı bir macera romanı hazırladı. Kaleme alınan hikâyeye göre Örümcek Adam, Obama’nın yemin töreninde olay yaratmak isteyen kötü adam Chameleon’u devre dışı bırakmak için mücadele edecek.



Bu sırada Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı da eski kötü adamlardan biri olan Vulture sanarak, Başkan Biden’la da uğraşacak. Seçim kampanyası sırasında Obama, en çok sevdiği çizgi roman karakterlerini, “Batman ve Örümcek Adam... Çünkü onların iç mücadeleleri de hâlâ benim gibi devam ediyor” diyerek anlatmıştı. Marvel Comics yayın yönetmeni de, romanlarını seven bir kişinin Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacak olmasının harika bir şey olduğunu belirtti.