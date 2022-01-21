Spider-Man kostümüyle 13 katlı binaya tırmandı; 'Wolverine' yardım etti

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Marvel süper kahramanı Spider-Man'in kostümünü giyen bir kişi, ABD'nin Los Angeles kentinde bir binaya tırmanmaya çalıştı.

Polisin belirttiği 408 S. Spring St. adresinde şehrin tanınan tarihi yapılarından 13 katlı Continental Binası bulunuyor.

Sky5 tarafından çekilen görüntülerde Spider-Man kostümlü kişiye başka bir Marvel karakteri Wolverine gibi giyinmiş bir adamın yardım ettiği görülüyor.

İkili, binaya tırmandıktan sonra üzerinde telefon numarası olan ve Marvel'a onlara ulaşmaları için çağrı yapan bir pankart açtı.