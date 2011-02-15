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Kültür-Sanat

Spider-Man kostümünü giydi

Spider-Man filminin adı belli oldu: The Amazing Spider-Man...

15 Şubat 2011 02:00

T24 - 3 Temmuz 2012’de gösterime girecek yeni Spider-Man filminin adı belli oldu: The Amazing Spider-Man...  


Columbia Pictures’ın bugün yaptığı açıklamaya göre yeni Örümcek- Adam filminin ismi The Amazing Spider-Man olarak belirendi. 


Stüdyo, aynı zamanda bu filmde Örümcek-Adam karakterini canlandıran Andrew Garfield’ı ilk kez ünlü kostümün tamamı içinde gösteren bir fotoğraf da yayınladı. 


Şu anda yapım aşamasında olan ve tamamı 3 boyutlu olarak çekilen film, 3 Temmuz 2012’den itibaren tüm dünyada vizyona girecek. 


Yönetmenliğini Marc Webb'in yapacağı filmin başrollerinde Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, Irrfan Khan, Martin Sheen ve Sally Field yer alıyorlar.


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