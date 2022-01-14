Spider-Man çizgi romanının tek sayfası 3 milyon dolardan fazlaya satıldı

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1984'te yayımlanan bir Spider-Man çizgi romanının tek sayfası 3.36 milyon dolara satıldı. Bu fiyatın bir rekor olduğu belirtildi.

Marvel Comics'in “Secret Wars No. 8”inin Mike Zeck tarafından çizilen 25. sayfasında Spidey ilk defa siyah kostümünde görülüyordu. Simbiyotik kostüm, ilerleyen dönemde Venom karakterinin ortaya çıkmasına yol açtı.

ABD'nin Dallas kentindeki Heritage Auctions'ın dört günlük çizgi roman etkinliğinin birinci gününde satışa sunulan sayfa, açık artırmaya 330 bin dolardan çıkarılmıştı. Daha sonra 3 milyon doların üzerine çıkarak alıcı buldu.

Daha önce en yüksek fiyata satılan çizgi roman sayfası 1974 çıkışlı bir "The Incredible Hulk" sayısındandı. Wolverine karakterine dair ilk işaretlerin yer aldığı sayfa 657 bin 250 dolara alıcı bulmuştu.

Heritage Auctions'ın etkinliğinde Superman'in ilk sayısı da 3.18 milyon dolara satıldı.