Spider-Man 3'ün vizyon tarihini değişti

Koronavirüs salgını nedeniyle film şirketleri ortak bir kararla birlikte film takvimlerini değiştirmeye başladı. Warner Bros, Disney ve Paramount Pictures'ın ardından Sony'den Spider-Man haberi geldi. Açıklananlara göre Tom Holland başrollü Spider-Man 3'ün vizyon tarihi 2021'in Kasım ayından Aralık ayına alındı.

Sony ve Disney'in ortak olarak hayata geçirdiği Spider-Man serisi büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Sony ve Disney arasında mekik dokumak zorunda kalan Tom Holland ise iki şirketin anlaşmazlıkları arasına sıkışıp kalmıştı. Son karar ise Spider-Man karakterinin tamamen Sony'ye devredilmesi oldu. İki şirket son kez Spider-Man iş birliği yapacak ve Tom Holland, bundan sonra Sony'nin Marvel Evreni'nde çalışmaya devam edecek. Bu sırada serinin üçüncü filminin vizyon tarihi birkaç kez değiştirildi.

Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, Koronavirüs salgınının engellerine takılmıştı. Bu engellerle birlikte filmin vizyon tarihi 5 Kasım 2021'e alınmıştı. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.