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Kültür-Sanat

Spice Girls geri dönüyor

90’ların vazgeçilmez gruplarından Spice Girls müzik sektörüne geri dönüyor

23 Nisan 2017 23:19

Spice Girls ‘’Wannabe’’ albümlerinin 20. senelerini kutlamak için müzik sektörüne geri dönüş yapmaya karar verdi. Grubun, 20. kutlama yılında çıkaracakları şarkılarında Victoria Bechkam ve Melanie Chisholm olmayacak.

Mel B (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice) ve Emmo Bunton (Baby Spice) üçlüsü hayranlarına da teşekkür videosu yayınlamayı unutmadı. 20. yıl şerefine dünya turuna da çıkacak olan grup, ilk konserini Londra’da Hyde Park’da verecek.

Grupta eksik arkadaşları olduğu için kendilerine ‘’GEM’’ demeye karar veren ekip, şimdiden hayranlarında büyük bir heyecan uyandırdı.

Kaynak: Ontrava

 

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