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Sağlık

Spermlerinize iyi bakın

Bilim insanları uyardı: Erkeklerin sperm sayısında düşüş şimdiki hızla sürerse, 60 yıl sonra tüm erkekler kısır olacak demektir.

18 Şubat 2009 02:00

Bilim insanları uyardı: Erkeklerin sperm sayısında düşüş şimdiki hızla devam ederse, 60 yıl sonra tüm erkekler kısır olacak demektir.

Bugüne kadar bu konuda birçok araştırma yapıldı ve dünya genelinde erkek nüfusunun, kadın nüfusuna göre düşüşe geçtiği belirlendi. Dahası, erkeklerin sağlikli sperm miktarında azalma olduğu belirlendi.

Son olarak, İspanya'nın ünlü tüp bebek merkezlaeinden Barcelona'daki CEFER Kliniği'nin uzman ekibi, Dr. Fernando Malina başkanlığında yürütülen araştırmaların sonucu, erkekler için "kötü haber" niteliğinde çıktı...

Dr. Molina ve ekibi tarafından hazırlanan raporda "30 yıl önce, erkeklerin sağlıklı sperm oranı yüzde 63 idi. 2008 itibarıyla bu oran yüzde 42'ye gerilemiştir. Buna göre, sağlıklı sperm sayısındaki düşüşün bu hızla devam etmesi, 60 yıl sonra, tüm erkeklerin kısır olacağı anlamına geliyor" denildi.

Raporda, sağlıklı sperm sayısındaki bu dramatik düşüşün, çevre kirliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu durumda ise sperm kalitesini bozan başlıca etkenlerin, kullanılan plastik ürünler, et ve tarım ilaçlarından insan bedenine geçen toksik maddeler in olduğo belirtildi.


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