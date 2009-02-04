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Yaşam

‘Spermlerimi öldürdün’ davası

İngiltere Yüksek Mahkemesi, dondurttukları spermlerinin ölmesine yol açan kliniğe karşı dava açan 6 erkeği haklı buldu.

04 Şubat 2009 02:00

İngiltere Yüksek Mahkemesi, dondurttukları spermlerinin ölmesine yol açarak, baba olmaları yönündeki son şanslarını da kaybetmelerine neden olan kliniğe karşı dava açan 6 erkeği haklı buldu.

Bu kişilerin kanser tedavisine başlamadan önce koruma altına aldırttıkları spermlerinin, kliniğin dondurucusunun bozulması sonucu öldükleri ve baba olma olanaklarının kalmadığı belirlendi.

Tek sorumlu hastane

Bu erkeklerin ayrıca, 5'inin ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşadıkları ve Bristol'daki Southmead Hastanesinin bunun tek sorumlusu olduğu karara bağlandı.

Hastane Vakfı ise, bu olaydaki sorumluluğun kendilerine ait olduğu yolundaki suçlamaları reddetti ve "spermler birer mal olmadığına göre, onlara zarar verilmesi ve buna bağlı tazminat talebi ortaya konulması da söz konusu olamaz" savunmasında bulundu.

'Sperm sahiplerinin ruh sağlığı bozuldu'

Ancak Yüksek Mahkeme Yargıcı bu savunmayı mantıklı bulmadı ve "bu erkekler bu spermlerin sahibidir. Bu kişiler, daha sonra kullanılmak üzere spermlerini dondurtmuştur. Bu nedenle de ruhsal olarak uğradıkları büyük zararı da, yaşadıkları stresi de tazmin etmek, onlara teslim ettikleri spermleri koruyacağına dair sözü tutmayan ve spermleri eksi 196 santigrad derecede koruyamayan Hastaneye düşmektedir" hükmünü verdi.


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