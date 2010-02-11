Spermin sırları çözülüyor

T24 - Spermleri, yumurtaya yaklaştıklarında yüzdüren düzenin, günün birinde, erkekler için geliştirilecek yeni doğum kontrol yöntemleri için yol gösterici olabileceği açıklandı.



Spermin üzerindeki küçük gözenekler, spermdeki iç pH'in değişmesine olanak veriyor ve böylece spermin kuyruk hareketleri başlıyor.



San Francisco'da bulunan California Üniversitesi'ndeki bilim adamları, bu çalışmanın marihuananın erkekleri niçin kısırlaştırdığına da ışık tuttuğunu belirtiyorlar.



Bir İngiliz uzman, araştırmanın erkek üretkenliği konusunda büyük etkiler yaratabileceğini belirtiyor.





Spermin sınırlı hareket gücü



Spermlerin yüzme hareketleri, boşalma anında başlamıyor.



Spermlerin güçleri sınırlı ve kadının yumurtasına ulaşabilmek için, hızla yüzme hareketlerini, yumurtaya yaklaştıkları ana kadar geciktiriyorlar.



Bilim adamları, spermlerin faaliyet düzeyinin, iç pH ile düzenlendiğini, öteden beri biliyorlardı. Ama, bu faaliyet düzenini tam gerektiği anda değiştiren yöntem, anlaşılamıyordu.



Spermin, pH2'ini artırmak ve daha fazla alkalin içermek için protonları boşaltması gerekiyor. Amerikalı bilim adamları, spermin üzerindeki gözeneklerin de bu işlevi yerine getirdiğini belirtiyorlar.



California Üniversitesi'ndeki araştırmayı yürüten Dr. Yurik Kirichok, "Sperm hücresi içindeki proton yoğunluğu dışarıya göre 1000 kat fazla. Tek bir gözenek açtığınızda, protonlar dışarıya çıkar. Biz, işte bu protonları dışarıya atan molekülü belirledik." diyor.



'Hv1 proton kanalları' diye adlandırılan bu gözenekler, tam gerektiği anda açılmak üzere programlanmış görünüyor.



Gözenekler, kadının üreme sisteminde bulunan, özellikle yumurtanın yakınında yüksek düzeylerde olan 'anandamide' adlı maddeye tepki veriyor.



Anandamide, nöronları etkileyen endokanabinoiddenilen doğal bir madde.



Marihuanada bulunan cannabinoid de, benzer etkiler yaratabiliyor. Bu da, erkeklerdeki normalden düşük üretkenlikle esrar arasındaki ilişkiye bir açıklama getirebilir.



Dr.Kirichok, "Marihuana, herhalde spermleri gerektiğinden erken harekete geçiriyor ve birkaç saat içinde öldürüyor." dedi.



Dr.Kirichok, bu yeni bulunan yolun, proton salımını engelleyerek, spermleri alıkoyacak bir ilaç geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirtti.



"Tüm bu aşamalar, yumurtanın döllenmesi için gerekli." diyen Dr. Yurik Kirichok, süreçten sorumlu molekülün saptanmasıyla, bunun engellenmesinin ve erkekler için bir doğum kontrol yöntemi geliştirilmesinin mümkün olabileceğini anlattı.



