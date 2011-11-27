‘Spermimi çalıp hamile kaldı’

T24-

Milliyet'in haberine göre, ayrıldıktan 3 ay sonra eski kız arkadaşından bir telefon alan Joseph Pressil, kızın hamile olduğunu öğrendi. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünen ve hemen DNA testi talep eden Pressil, test sonucunda çocukların babası olduğundan emin oldu.Çocukları doğduktan sonra eski kız arkadaşına ayda 800 dolar nafaka ödemeye başlayan Pressil bir süre sonra posta kutusunda bir sprem dondurma merkezinden gelen bir makbuz buldu. Pressil makbuzdan şüphelenerek, kız arkadaşının kendisinden gizli spremlerini çaldığını ve spermleri dondurarak tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını iddia etti. Klinik ise çiftin kendilerine beraber geldiğini öne sürdü.