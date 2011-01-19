T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sperm kalitesi sizin için önemliyse…

Sperm kalitesinin iyi olması için nelerden uzak durmak gerekiyor?

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Araştırmalar, son yıllarda erkek kısırlığında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre sperm kalitesi ve miktarı bu sonuçta çok önemli rol oynuyor. Sperm kalitesinin iyi olması için nelerden uzak durmak gerekiyor?
 
Sperm kalitesini etkileyen çok sayıda faktör olduğunu belirten çalışmalarda öne çıkan etkenlerden biri de Bisphenol-A (BPA). Bilim insanları, alınacak basit önlemler sayesinde erkeklerin bu maddeden korunabileceğini belirtiyor. 

Araştırmalar, kısırlığa yol açtığı bilinen Bisphenol-A (BPA) bileşiminin çok farklı yollardan vücuda etki edebildiğini gösteriyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın 24 ülkesinde yayınlanan Doğurganlık ve Kısırlık Dergisi de , Bisphenol-A (BPA)’dan uzak durmak ve sperm kalitesini korumak isteyen erkeklere şu tavsiyelerde bulunuyor:

KONSERVE YİYECEKLER: Konservelerde saklanan yiyeceklerin ambalajında bulunan çeşitli kimyasalların kısırlık riskini artırdığı düşünülüyor.

ALIŞVERİŞ FİŞLERİ: Alışveriş fişlerinde bulunan mürekkep kısırlığa neden olan Bisphenol-A (BPA) maddesi içeriyor. Bu kimyasal, ciltten kana geçerek vücuda giriyor.

SEKS ALETLERİ: Yatak odasına heyecan getirmek için kullanılan seks aletleri sentetik plastik malzeme içerdiği için bol miktarda Bisphenol-A (BPA) içeriyor.

BANYO ÜRÜNLERİ: Kullanılan şampuanlar, sabunlar hatta perdeler bile sperm kalitesini düşürebiliyor. Kimyasal yöntemlerle hazırlanmış temizlik ürünleri sıcak suyla birleştiğinde zararlı hale gelebiliyor.

SEBZELER: Tarım ilaçlarından yeterince arındırılmamış sebzeler risk grubunda yer alıyor.

ISITILMIŞ ARAÇ KOLTUKLAR: Isıtmalı araç koltukları testislere zarar vererek sperm kalitesini düşürüyor.

KÖTÜ KOŞULLARDA SAKLANMIŞ BALIKLAR: Balıkların bozulmasını engellemek için kullanılan soğutma teknolojisi bu işlemi gerçekleştirirken birtakım kimyasallardan faydalanıyor. Bu kimyasallar de sperm kalitesini düşüren faktörler arasında yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24