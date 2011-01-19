Sperm kalitesi sizin için önemliyse…

T24 - Araştırmalar, son yıllarda erkek kısırlığında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre sperm kalitesi ve miktarı bu sonuçta çok önemli rol oynuyor. Sperm kalitesinin iyi olması için nelerden uzak durmak gerekiyor?



Sperm kalitesini etkileyen çok sayıda faktör olduğunu belirten çalışmalarda öne çıkan etkenlerden biri de Bisphenol-A (BPA). Bilim insanları, alınacak basit önlemler sayesinde erkeklerin bu maddeden korunabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar, kısırlığa yol açtığı bilinen Bisphenol-A (BPA) bileşiminin çok farklı yollardan vücuda etki edebildiğini gösteriyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın 24 ülkesinde yayınlanan Doğurganlık ve Kısırlık Dergisi de , Bisphenol-A (BPA)’dan uzak durmak ve sperm kalitesini korumak isteyen erkeklere şu tavsiyelerde bulunuyor:

KONSERVE YİYECEKLER: Konservelerde saklanan yiyeceklerin ambalajında bulunan çeşitli kimyasalların kısırlık riskini artırdığı düşünülüyor.

ALIŞVERİŞ FİŞLERİ: Alışveriş fişlerinde bulunan mürekkep kısırlığa neden olan Bisphenol-A (BPA) maddesi içeriyor. Bu kimyasal, ciltten kana geçerek vücuda giriyor.

SEKS ALETLERİ: Yatak odasına heyecan getirmek için kullanılan seks aletleri sentetik plastik malzeme içerdiği için bol miktarda Bisphenol-A (BPA) içeriyor.

BANYO ÜRÜNLERİ: Kullanılan şampuanlar, sabunlar hatta perdeler bile sperm kalitesini düşürebiliyor. Kimyasal yöntemlerle hazırlanmış temizlik ürünleri sıcak suyla birleştiğinde zararlı hale gelebiliyor.

SEBZELER: Tarım ilaçlarından yeterince arındırılmamış sebzeler risk grubunda yer alıyor.

ISITILMIŞ ARAÇ KOLTUKLAR: Isıtmalı araç koltukları testislere zarar vererek sperm kalitesini düşürüyor.

KÖTÜ KOŞULLARDA SAKLANMIŞ BALIKLAR: Balıkların bozulmasını engellemek için kullanılan soğutma teknolojisi bu işlemi gerçekleştirirken birtakım kimyasallardan faydalanıyor. Bu kimyasallar de sperm kalitesini düşüren faktörler arasında yer alıyor.

