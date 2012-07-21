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Sağlık

Sperm hücrelerindeki genetik yapı birbirine benzemiyor

ABD'de bilim insanları, sperm hücrelerinin gen haritasını çıkardı

21 Temmuz 2012 19:59

Bilim insanları, sperm hücrelerinin gen haritasını çıkardı. Aynı kişinin sperm hücrelerindeki genetik yapının, birbirine benzemediği, vücudun diğer hücrelerinden de çok farklı olduğu görüldü.

ABD 'nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi bilim adamları, sonuçları "Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, 40 yaşındaki bir erkeğin 91 sperminin genetik haritasını çıkardı. Her bir hücrenin diğerlerinden genetik olarak farklı olduğu tespit edildi.

Bilim insanlarına göre, spermler diğer normal vücut hücreleriyle kıyaslandığında da ortalama 23 noktada farklılık gösteriyor.

Bazı spermlerde daha fazla sayıda, bazılarında ise daha az sayıda rekombinasyon görülürken, iki spermde iki kromozomun hiç olmadığı gözlendi. Ayrıca her bir sperm hücresinde DNA yapı taşlarında 25 ile 36 arasında mutasyona rastlandı. Bu mutasyonların babadan gelmediği, sperm hücresinde oluştuğu tespit edildi.

Bilim insanları, sonuçların, ebeveynlerin çocuklarına nasıl genetik özelliklerini aktardığını ve çocukların onların neden birer kopyası olmadığını gösterdiğini belirtti. Araştırmanın, kısırlık tedavisinde de kullanılabileceği kaydedildi.

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