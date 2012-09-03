Sperm evli çiftin ortak malı mı?

İngiltere'de ismini vermek istemeyen bir iş kadını eşinin kendisinden gizli olarak sperm bağışladığını öğrenince, bağışın yapıldığı İnsan Dölleme ve Embriyoloji Kurumu’na bir mektup yazarak kurumdan harekete geçmesini istedi.

Genç kadın bu işin kendisinden gizli olarak yapıldığı için mutsuz olduğunu söyledi. Milliyet'te yer alan habere göre, eşiyle bir çocuk sahibi olan kadın gelecekte bağışlanan spermden doğan çocukla ilgili endişeler yaşayabileceklerini dile getirdi.

Kadın çocuğun 18 yaşına geldiğinde babasını tanımak isteyebileceğini söyledi. Kadına göre evli bir adamın sperminin ‘evliliğe ait bir mal varlığı’ olarak kabul edilmesi gerekiyor.