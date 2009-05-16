Usta oyuncu Münir Özkul’un kızı olan Güner Özkul’la defileye çıktığını anlatan Kayacı, “Üreyecekse, çoğalacaksa bu ülkede Güner gibiler çoğalmalı” dedi.Müjde Ar ise 29 yaşındaki Kayacı’ya “Sen de 30 oluyorsun. Sen bence sperm aramaya başla...” diyerek takıldı. Kayacı ise “Sperm beni arasın” diyerek karşılık verdi.Çiğdem Anad da “Spermler arıyorlar herhalde seni, ama ulaşamıyorlardır” deyince Kayacı, “Evet, ulaşamıyorlar” dedi.