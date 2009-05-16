Aysun Kayacı, Müjde Ar, Çiğdem Anad ve Pınar Kür, NTV’de ekrana gelen programları “Haydi Gel Bizimle Ol”da, bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalan Güner Özkul’u tartıştı Aysun Kayacı: Sperm beni arasın - VİDEO
Usta oyuncu Münir Özkul’un kızı olan Güner Özkul’la defileye çıktığını anlatan Kayacı, “Üreyecekse, çoğalacaksa bu ülkede Güner gibiler çoğalmalı” dedi.
Müjde Ar ise 29 yaşındaki Kayacı’ya “Sen de 30 oluyorsun. Sen bence sperm aramaya başla...” diyerek takıldı. Kayacı ise “Sperm beni arasın” diyerek karşılık verdi.
Çiğdem Anad da “Spermler arıyorlar herhalde seni, ama ulaşamıyorlardır” deyince Kayacı, “Evet, ulaşamıyorlar” dedi.