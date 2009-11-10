Sperm bankaları Beckham'ın peşinde

Sperm bankaları rekabette sınır tanımıyor. ABD'de faaliyet gösteren bir banka, David Beckham'a spermleri karşılığında 75 milyon dolar (110 milyon TL) teklif etti.



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Çocuklarının ünlü isimlere benzemesi için sıraya giren kadınlar sayesinde milyonlarca doları cebe indiren sperm bankaları hedef büyüttü. Attıkları her adım milyonlar eden ünlü isimler sperm bankalarının gözdesi oldu.



ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteren 'Cryobank' adlı sperm bankası, İngiliz futbolcu David Beckham'a spermleri karşılığında 75 milyon dolar (110 milyon TL) teklif etti. Eski popçu Victoria Beckham evli olan 3 çocuk babası David'in, bu teklife yanıtı 'Hayır' oldu. Milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelen sperm bankaları, rekabette bir adım öne geçebilmek için yıldızların peşine düştü. David Beckham'dan olumlu yanıt alamayan Cryobank, aktör Brad Pitt'e 60 milyon euro (88 milyon TL), Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya ise 50 milyon euro (73 milyon TL) önerdi. İki isimden henüz yanıt alamayan bankanın 'yıldız listesi'nin kalabılık olduğu öğrenildi.

'Cryobank' daha önce de Ben Stiller, Ben Affleck, Russell Crowe, Daniel Radcliffe ve Hugh Grant gibi isimlere 'benzeyen' donörlerin spermlerini satışa sunmuştu.



6 çocuğu var 3'ü evlatlık



Spermleri için 60 milyon euro (120 milyon TL) teklif edilen aktör Brad Pitt'in, bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Angelina Jolie ile evli olan Pitt'in 3'ü evlatlık toplam 6 çocuğu var.