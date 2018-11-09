Sperm bağışına 5 yıl hapis: Yurt dışındaki merkezlere yönlendiren doktorlar da ceza alabilir

Meclis Sağlık Komisyonu’ndan geçen torba teklifte 'sakıncalı hekim' düzenlemesinden sonra en çok tartışılan madde donasyon (bağışlanmış yumurta ve spermle çocuk yapma) yasağının genişletilmesi oldu. Çocuk sahibi olamayan vatandaşları yurt dışındaki donasyon merkezlerine yönlendiren veya buna özendiren doktorlar da 5 yıla kadar hapis riskiyle karşılaşacak.

Bu ceza, yumurta veya spermi, 'bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan, nakleden, alım-satımını yapan, aracılık eden, bu işlemi özendiren, buna yönlendiren, ilan-reklam veren veya yayınlayan' kişilerin tamamına uygulanacak.

Kadın doğum uzmanı olan CHP ve İyi Parti milletvekilleri kapsamın geniş olduğu gerekçesiyle maddenin çekilmesini istediler.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Örneğin, çocuğu olmayan bir ailenin yurt dışında donasyon olup olmadığı sorusuna yanıt veren bir hekimin verdiği bilgi özendirme sayılacak mı? Yani ‘Sizin donasyona ihtiyacınız var' denildiğinde ve ‘Ben bunu nerede yaptırabilirim?' sorusuna kadın doğumcu derse ki: ‘Kıbrıs'ta ya da başka yerde yapılıyor', onun cezai işlemi olacak mı?" diye sordu.

Teklif sahibi AKP'li Ahmet Demircan "Donasyonu öneriyorsa elbette ki" derken, Başkan Şenel Yediyıldız da "Nesebi korumak maksatsa her türlüsü aynı cezaya tabi olsun" görüşünü dile getirdi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada kastedilen taşıyıcı annelik, embriyon veya sperm bağışı hususları. Burada problem olan özendirme. Tabii ki cezası olacak. Bu suçun koruduğu hukuki değer nesebin korunmasıdır. Özendiren de yönlendiren de nesebin bozulmasına sebebiyet verecektir. Ama yapılan bir fiilin özendirmeye girip girmeyeceği veya yapılan fiilin bu suç marjlarından hangisine tekabül edip etmeyeceği yargıda karar verilebilecek bir şey."