Sperm alerjisi nedir, nasıl tedavi edilir?

Sperm alerjisi, ilişkiden sonra erkeğin spermine veya spermin sıvısına karşı kadındaki vajinal değişikliklere verilen alerji tanımıdır.



Vajinada yanma, şişme, ağrı, kaşıntı, kızarıklık gibi bilinen klasik alerji belirtileri gösterir.

Bazen sistemik hale de gelirse, lokal değil de tüm vücutta da alerji belirtileri görülebilir. Yüzde, kolda veya bacakta da görülebilir. Bu daha çok alerjik açıdan hassas olan bireylerde görülmektedir. Tanısı genelde muayene ve belirtilerle konur. Bazı ileri düzeylerde de erkeğin sperm sıvısında da antikorlar bulunabilir.

Hangi durumlarda sperm alerjisinden şüphelenilir?

Özellikle ilişki esnasında veya ilişkiden sonra kadının vajinasında oluşan şiddetli ağrı, yanma, batma gibi belirtiler, vajinada tahriş, ağrılı ilişki, sıkıntılı ilişki, gibi durumlarda sperm alerjisinden şüphelenmek daha doğrudur.

Sperm alerjisi nasıl oluşur ve sebepleri nelerdir?

Erkek ve kadın vücudunda her zaman için yabancı maddelere ve mikroplara karşı bir bariyer vardır. Vücudumuz bizi korumak için bir bariyer oluşturur. Sperm alerjisi de bu tarz bir bariyer. Çünkü sperm meninin içeriğinde çeşit maddeler ve protein vardır. Gerek kayganlaştırıcı, gerek besin, yapısal bir takım proteinler vardır. Aynı zamanda spermi kaplar bunlar. Bunlar erkek için ne kadar doğalsa, erkeğin doğasında olsa da bir kadın için yabancı bir maddedir. Bağışıklık sistemini hareket geçirecek bir yanıt oluşturur. Dolayısıyla özellikle alerjik açıdan hassas kişilerde sperm ve menideki proteinler alerjik reaksiyon oluşturabilir.

Sperm alerjisi testi nasıl yapılır, ne kadar sürer, sonuçlarını almak ne kadar zaman alır?

Sperm alerjisi testi sperm sıvısının içindeki antikor oranı araştırılarak yapılabilir. Cilt testleri ile de yapılabilir ve kısa zamanda sonuçlanır. Bu tanıyı yapmak için bazı şeyleri de ayırmak lazım. Örneğin ilişki sırasında kullanılan kayganlaştırıcı kremler, bir takım cinsel oyuncaklar, lateks maddesine karşı bir alerji, kadında bulunan idrar yolları enfeksiyonu, candida mantarı gibi çeşitli alerjik durumlar ve patojenlerin öncellikle ayrılması gerekmektedir.

Bu durum doğurganlığı nasıl etkilemektedir? Kısırlığa neden olur mu?

Bu durum doğurganlığı doğrudan etkilemez. Bağışıklık sistemi ile ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar olmadığı sürece düşük oranda kısırlığa yol açabilir. Kandaki antikorlar spermin hareket ederek yumurtaya ulaşmasına ve yumurtayı döllenmesine engel olabilir.

Sperm alerjisinden prezervatif kullanarak korunmak mümkün değil mi?

Prezervatif kullanmak alerjik durumları etkileyebilir. Fakat çocuk isteyen çiftlerde bu bir çözüm değildir.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavide immuno terapi kullanılır. Yüksek doz antikor varlığında ise kortizon kullanılır.

Biorezonans metodunda genel olarak alerji tedavisinde yürüttülen yaklaşım esas alınır. Bu yaklaşımda alerji yapan maddenin ters frekansı verilir. Alerji yapan madde ile vücudu alıştırarak alerjen bilgisinin silinmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde öncelikle çiftlerin vücudunda bulunan başka nedenler ortadan kaldırılarak (enfeksiyon, candida, başka alerjiler) sonrasında sperm sıvısının ters frekansı verilerek kadın vücudundaki alerji bilgisinin nötrleştirilmesi hedeflenir. Bu tedaviler bittikten sonra sperm yumurta ile karşılaştığında herhangi bir alerji belirtisi beklenmemektedir. Bu işlemin herhangi bir zararı ve yan etkisi de yoktur.



