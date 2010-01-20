Spencer serisinin yaratıcısı öldü

Spencer serisinin yaratıcısı Amerikalı yazar Robert B. Parker öldü.
Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge emniyetinin sözcüsü Alexa Manocchio, Parker'ın evine dün sabah bir ambulans çağrıldığını ve yazarın, 77 yaşında eceliyle öldüğünü açıkladı.
Parker'ın yayın evi Penguin Group'dan bir yetkili de yazarın öldüğünü doğrularken, ayrıntılı bilgi vermedi.
Yaşamı boyunca 50'den fazla roman yazan Robert B. Parker'ın eserlerinin 37'sinde baş kahramanı sert bir özel dedektif olan Spencer'dı.
Spencer serileri, 1980'lerde başrolünde Robert Urich'in oynadığı televizyon dizisi "Spenser: For Hire" ile üne kavuşmuştu. Dizi, TRT'de ''Spenser Emrinizde'' adıyla yayımlanmıştı.