Speak Up iflasını istedi, 2 bin öğrenci mağdur oldu

Türkiye’de 4 yıl önce yabancı dil eğitimi vermeye başlayan Speak UP mahkemeden iflasını istedi. Tadilat arası verdiğini açıklayan kursun 22 Haziran'da tekrar açılacağını duyurduğu ancak öğrencilerin o tarihte dil kursuna gitmesine rağmen yetkililere ulaşamadığı aktarıldı. İki ile üç bin TL arası kurs ücreti ödeyen öğrenciler paralarını alamadı. Şirketin web sitesinde yapılan açıklamada da, "Belirsiz bir süre için kapalıyız" açıklaması yapıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin imzasıyla yayımlanan habere göre, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Bahçelievler’deki 5 şubesinde yabancı dil eğitimi veren yabancı sermayeli Speak Up (Speak Up Yabancı Dil Eğitim Merkezi Limited Şirketi) ocak 2011’den itibaren Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

Öğrenciler kapıda kaldı

Kısa süre içinde ciddi bir öğrenci kitlesine ulaşan Speak Up’ta kayıt yaptıran öğrencilere geçtiğimiz mayıs ayı sonunda kurs merkezlerinin tadilata gireceği bilgisi verildi. Kurs yetkililerinin öğrencilere verdiği bilgilere göre tadilat süreci 22 Haziran’da tamamlanacaktı. Ancak anılan gün kursa giden öğrenciler şoke oldu. Kurs görevlileri şirketin iflas ettiğini örgün eğitim verilemeyeceğini ancak isteyen öğrencilere online eğitim verilebileceğini belirtti.

Şirketin iflası istendi

Şirketin iflası istemi ile geçtiğimiz 22 Haziran’da Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Şirketin dava başvuru dosyası 2015/626 olarak kayıtlara geçti. Malta’da kurulu bir şirketin hisselerine sahip olduğu Speak Up’un Türkiye’de bir varlığı bulunmuyor. Var olan borçların nasıl ödeneceği ise belirsiz.

Çalışanların da parası ödenmedi

2 bin TL ile 3 bin TL arasında değişen kurs ücreti ödeyen öğrenciler ise sorunun çözümü için yetkililere ulaşamadıklarını söyledi. Hurriyet.com.tr’nin görüştüğü öğrenciler, şirketin kapanacağının bilinmesine rağmen yeni kayıtların alınmaya devam edildiğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğrenciler, yaptıkları ödemeleri geri almak için yargıya başvuracaklarını belirtti. Yaşanan süreç nedeni ile öğrencilerin yanı sıra çalışanların da alamadıkları ücretleri nedeni ile sıkıntı yaşadıkları kaydedildi. Öğrenciler, yaptıkları ödemelerin iadesi için imza kampanyası başlattı.