SPD'nin oyları dibe vurdu

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle varılan koalisyon anlaşması için yapacakları oylamaya bir hafta kala seçmenin partiye verdiği destek, SPD tarihinin en düşük seviyesine indi.

Alman televizyon kanalı ARD'nin Infratest Dimap kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, önümüzdeki Pazar günü genel seçim yapılacak olsa SPD'nin oyları yüzde 16'da kalırdı. Anket SPD ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile SPD arasındaki oy farkının bir puana indiğini gösteriyor. Şubat başında yapılan ankette SPD'nin oy oranı iki puan daha fazla çıkmıştı.

Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin yüzde 33'ü bulan oy oranı ise değişmedi. Üçlü koalisyon görüşmelerinden çekilen Hür Demokrat Parti bir puan kaybederek yüzde 9'luk oy oranına gerilerken, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 11'le sabit kaldı. Yeşiller iki puanlık artışla oy oranını yüzde 13'e çıkardı.

Anket, genel başkanlıktan istifa eden Martin Schulz'un büyük koalisyon hükümetinin dışişleri bakanı adaylığından da çekilmesinden sonra yapıldı.

SPD 22 Nisan'da yeni genel başkanını seçecek

Martin Schulz'un 13 Şubat'ta genel başkanlıktan ayrılması üzerine SPD yönetim kurulu oy birliğiyle son büyük koalisyon hükümetinin Çalışma Bakanı Andrea Nahles'i genel başkanlığa aday göstermişti. Genel başkan SPD'nin 22 Nisan'daki olağanüstü kongresinde seçilecek. Kongreye kadar genel başkanlığa Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz vekâlet edecek.

SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına dair oylaması önümüzdeki hafta başlayacak ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Sonucun Mart ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Nahles parti üyeleriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini ve koalisyonun büyük çoğunlukla kabul edilmesini beklediğini söyledi. Nahles bir gazeteye verdiği demeçte, koalisyon anlaşmasının sosyal politikada getirdiği ilerlemenin parti üyeleri tarafından takdir edileceği umudunda olduğunu söyledi.

Gabriel'in durumu belli değil

Ancak anketler Nahles'in SPD'ye yeniden güç kazandıracağına inananların azınlıkta olduğunu ortaya koydu. Almanların yüzde 33'ü SPD'li politikacının partisini toparlayacağı yönünde görüş belirtirken, seçmenlerin yüzde 47'si buna inanmadığını beyan etti. SPD üyelerinin ise yüzde 48'i Andrea Nahles'in başarılı olacağı görüşünde. Partililerin yüzde 41'i genel başkan adayına şans tanımıyor. Schulz'un genel başkanlık ve dışişleri bakanlığı adaylığından çekilmesini doğru bulan seçmenlerin oranı ise yüzde 78. Nahles gazeteye verdiği demeçte Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanlığı görevinde kalıp kalmayacağı sorusunu, "kabinede hangi SPD'li bakanların yer alacağına koalisyon oylamasından sonra karar verecekleri" şeklinde yanıtladı.

DW,dpa/AG,CÖ

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