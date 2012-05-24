S&P'den Erdoğan'a yanıt: Yine ölçeriz

Başbakan Erdoğan'ın 'S&P ile anlaşmamızı bozarız' tehdidine kuruluştan yanıt geldi: Ölçmeye devam ederiz!



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin not görünümünü düşürmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, kuruluşu ideolojik davranmakla suçlamış ve bu nedenle aralarındaki anlaşmayı iptal etmekle tehdit etmişti.

Erdoğan'a yanıt Standard & Poor's Global Operasyonlar ve Analizlerden Sorumlu Başkanı Paul Coughlin'den geldi.

Coughlin, Türkiye'nin, S&P ile reyting anlaşmasını tek taraflı iptal etmesi olasılığını Paris yönetimini hatırlatarak değerlendirdi: "Fransa reyting anlaşmasından 2000 yılında geri çekildi. Fransa'yı halen derecelendirmeye devam ediyoruz."