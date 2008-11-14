SP'de yeni Başkanlık Divanı

26 Ekim'de yapılan kongrede genel başkanlığa Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un seçildiği Saadet Partisi'nde (SP) Başkanlık Divanı da oluşturuldu. Başkanlık Divanı üyeleri, yeni genel başkan Kurtulmuş'un istediği isimlerden seçildi.

Başkanlık Divanı toplantısında, 'Milli Görüş'ün iktidar olabilmesi için etkin şekilde çalışılması kararı alındı. Genel Başkan Prof. Dr. Kurtulmuş, "Çalışma arkadaşlarımla birlikte en kısa zamanda iktidara geleceğiz. Türkiye’nin güçlü, yaygın ve milli bir ekonomik kalkınma modelini hayata geçireceğiz.. AKP'ye alternatif tek parti biz olacağız" dedi.



