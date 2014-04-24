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Politika

Saadet Partisi'nde 'tek liste' ile kongre arayışı

Saadet Partisi 5. Olağan Kongre hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında kongre çalışmalarının ana hatları konuşuldu

24 Nisan 2014 16:37

Saadet Sartisi (SP) 5. Olağan Kongre’ye gitmeye hazırlanırken, dün gerçekleştirdiği Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, tek listeyle seçimlere gitmenin doğru olacağı kararına varıldı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, YİK üyelerinin öğlen namazını Hamidiye Camii’nde  kılmasının ardından Genel Merkez’de gerçekleştirilen YİK toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü. YİK toplantısı tam katılımla gerçekleşti.

Milli Görüş’ün başından beri temel uygulamaları arasında yer alan “tek listeyle seçimlere gitmenin doğru olacağı,  ikinci listenin doğru olmayacağı karara bağlanırken, bu temel esas çerçevesinde Kongre’ye tek liste ile gidilmesi için gerekli çalışmanın yapılması”nın uygun görüldüğü  açıklandı. Ayrıca bu kararın Genel İdare Kurulu’na tavsiye edilmesi benimsendi.
 

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