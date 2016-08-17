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Deutsche Welle

SPD: Türkiye değerlendirmesi Meclis ile paylaşılsın

Alman Sosyal Demokrat Partisi, İçişleri Bakanlığı’ndan, elindeki, Türkiye’nin 'İslamcıların eylem platformuna dönüştü'ne dair bilgileri Meclis ile paylaşmasını talep etti.

17 Ağustos 2016 12:07


Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi(SPD) Federal İçişleri Bakanlığı'ndan, elindeki, Türkiye'nin 'İslamcıların eylem platformuna dönüştü'ne dair bilgileri Meclis ile paylaşmasını talep etti. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich ‘Frankfurter Rundschau' gazetesine verdiği demeçte, “İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin Ortadoğu bölgesindeki İslamcı grupların eylem platformu haline geldiğini iddia ediyorsa, bu son derece önemli bir suçlamadır”, dedi. Bakanlıktan elindeki bilgileri biran önce parlamentoya sunmasını isteyen Mützenich, Türkiye'den şiddet eylemlerinin merkezi olarak yararlanıldığı kesinlik kazandığı takdirde ikili işbirliğinin gözden geçirilmesi gerekeceğini ifade etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ortadoğu'daki İslamcı ve terörist grupların destekçisi olarak değerlendiriyor. Alman ARD Televizyonu Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtı, ‘İktidardaki AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki silahlı muhalefete verdiği dayanışma mesajları ve fiili destek, iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın Müslüman Kardeşlere duyduğu yakınlığı vurgulamaktadır', cümlesiyle aktardı.

Haberde, Alman dış istihbarat servisinin değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın yorumunda, ‘Türkiye'nin iç ve dış politikalarının son yıllarda adım adım İslamlaştırılması sonucunda Türkiye Ortadoğu'daki İslamcı grupların merkezi eylem platformuna dönüşmüştür' değerlendirilmesine yer verildiği de belirtildi. İçişleri Bakanlığı ‘devletin selameti' açısında ‘gizli' olarak derecelendirdiği rapordaki öne çıkan ifadeler bakanlıktaki yazışma hatasından dolayı kamuoyuna yansımıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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