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Dünya
Deutsche Welle

SPD: Referandum çifte vatandaşlığa konu edilmemeli

SPD'li eyalet başbakanı Albig Almanya'daki Türklerin referandumdaki tercihinin çifte vatandaşlık konusuyla ilgisinin olmadığını söyledi. Albig Türkiye'den demokrasiye bağlılığını göstermesini istedi.

20 Nisan 2017 14:12

Alman Sosyal Demokrat Parti SPD, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun Almanya'daki çifte vatandaşlık uygulamasına alet edilmemesi uyarısında bulundu. Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Torsten Albig Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "arzulanmayan oylama sonuçları nedeniyle ileri sürülen taleplerin modern Avrupa düşüncesine ters düştüğünü" söyledi. Albig çifte vatandaşlığın modern beraberlik Avrupa'sının bir parçası olduğunu belirtti.

Torsten Albig referandumda Almanya'daki Türklerin çoğunlukla Evet oyu kullanmasının "uyum politikasının başarısızlığa uğradığı anlamına gelmediğini ve daha ziyade, anti demokratik politikacıların demokratik toplumları da ikna edebileceğini" gösterdiğini belirtti.

Eyalet Başbakanı Almanya'da yaşayan Türklerin sadece yüzde 13'ünün anayasa değişikliği yönünde oy kullandığını hatırlattı. Torsten Albig Türkiye'den "Avrupa ailesine katılabilmek için tartışılmaz demokratik oyun kurallarının hangileri olduğunu açıkça göstermesini" talep etti. Almanya'daki Türklerin referandumdaki tercihi, çifte vatandaşlığın kaldırılmasının talep edilmesine yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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