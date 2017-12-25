SPD binasına sürülen araçta kundaklama şüphesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) merkez binasına aracı ile kasıtlı olarak çarpan bir kişi, kundaklama endişesine neden oldu.

Noel arifesinde gerçekleşen olayda yaralanan 58 yaşındaki sürücü, polise verdiği ifadede amacının intihar girişimi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün aracını inceleyen polis, araçta benzin bidonları ve yanıcı madde buldu. Polis, bunun üzerine kundaklama şüphesini araştırmaya başladıklarını duyurdu.

Olay sonrası çekilen fotoğraflar, binanın girişine kadar ilerleyen otomobilin alev aldığını gösteriyor. Aracın koltuğu dahil, bazı iç kısımlarının yandığı görülüyor.

Kaza sırasında SDP genel merkezinde bir toplantı yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. SPD, Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratlarla yeni koalisyon hükümetini kurmak için ön müzakereler yürütüyor.

DW, dpa/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe