T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

SPD binasına sürülen araçta kundaklama şüphesi

Berlin'de bir sürücü, kullandığı otomobille Sosyal Demokrat Parti binasına çarptı. Araçta benzin bidonu ve yanıcı madde bulan polis, kundaklama şüphesini araştırıyor. Sürücü ise intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

25 Aralık 2017 15:36

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) merkez binasına aracı ile kasıtlı olarak çarpan bir kişi, kundaklama endişesine neden oldu.

Noel arifesinde gerçekleşen olayda yaralanan 58 yaşındaki sürücü, polise verdiği ifadede amacının intihar girişimi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün aracını inceleyen polis, araçta benzin bidonları ve yanıcı madde buldu. Polis, bunun üzerine kundaklama şüphesini araştırmaya başladıklarını duyurdu.

Olay sonrası çekilen fotoğraflar, binanın girişine kadar ilerleyen otomobilin alev aldığını gösteriyor. Aracın koltuğu dahil, bazı iç kısımlarının yandığı görülüyor.

Kaza sırasında SDP genel merkezinde bir toplantı yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. SPD, Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratlarla yeni koalisyon hükümetini kurmak için ön müzakereler yürütüyor.

DW, dpa/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinSosyal Demokrat PartiBerlin Sosyal Demokrat PartiSDPAngela MerkelHristiyan DemokratlarlaDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24