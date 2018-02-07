SPD Başkanı Schultz Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Şubat (DHA) – Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CSU/CDU) ve Sosyal Demokrat’ların (SPD) uzlaştığı Koalisyon anlaşmasına göre SPD Başkanı Martin Schultz’un Almanya’nın yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan habere göre Schultz Koalisyon anlaşmasında sosyal demokratların etkisinin görüldüğünü söyledi.

Gazetenin edindiği bilgilere göre “Groko” da denilen Büyük Koalisyon’un anlaşmasına göre Almanya’da bakanlıklar şu şekilde dağıtıldı:

Dışişleri Bakanı: (muhtemelen) Martin Schultz, SPD

İçişleri İmar ve İskan Bakanı: Horst Seehofer, CSU

Maliye Bakanı: Olaf Scholz, SPD, (muhtemelen Başbakan Yardımcısı da olacak)

Savunma Bakanı: Ursula von der Leyen, CDU

Ekonomi Bakanı: Peter Altmaier, CDU

Sağlık Bakanı: (muhtemelen) Annette Widmann-Mauz, CDU

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı: SPD

Adalet Bakanlığı: SPD

Çevre Bakanlığı: SPD

Aile Bakanlığı: SPD

Kalkınma Bakanlığı: CSU

Ulaştırma/Dijital Altyapı Bakanlığı: CSU

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı: (muhtemelen) Hermann Gröhe, CDU

Gıda ve Tarım Bakanlığı: (muhtemelen) Julia Klöckner, CDU

Başbakanlık Müsteşarı: (muhtemelen) Helge Braun, CDU