SPD anketlerde CDU’yu geçti

Bild gazetesinin Insa Meinungstred araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre SPD bir önceki haftaya göre 4 puan daha kazanarak oyunu yüzde 31'e yükseltti. Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı ise 3 puanlık düşüşle yüzde 30'a geriledi. Muhalefetteki Sol Parti oyunu 1 puan artırarak yüzde 10'a yükseldi. Meclisteki diğer muhalefet partisi Yeşiller ise 2 puan kaybederek yüzde 7'ye geriledi. Sağ popülist Almanya için Alternatif partisi AfD yüzde 12'lik oy oranıyla, liberal çizgideki Hür Demokrat Parti de yüzde 6'lık oy oranıyla meclise girmeyi başarıyor.

Araştırma kuruluşu Emnid'in Bild am Sonntag için yaptığı Pazar anketine göre ise SPD 6 puanlık artışla oyunu yüzde 29'a yükseltti. Sosyal Demokratlar böylece CDU/CSU ile arasındaki 14 puanlık farkı 4'e indirdi. Hristiyan Demokratlar ise 4 puanlık gerilemeyle yüzde 33'lük oy oranına geriledi. İki parti arasındaki fark en son 2012 yılında bu kadar az olmuştu.

Sat1 televizyonunda yayınlanan Akte 20.17 programının GfK araştırma kuruluşuna yaptırdığı anket de çekişmeyi ortaya koyuyor. Kadınlar arasında yapılan ankette yüzde 40 Merkel'in, yüzde 36 ise Schulz'un iyi bir başbakanlık yapacağına inandığını söyledi. Yüzde 40 Almanya'nın çıkarlarının Schulz yönetimi altında yükseltileceğini, yüzde 34 de Merkel yönetiminde bunun olacağını belirtti.

SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz anketlerdeki gidişatla ilgili yaptığı açıklamalarda coşkuya kapılmamak gerektiğini bunun seçim zaferi anlamına gelmediğini belirtiyor.

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DPA / EC, BÖ