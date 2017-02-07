T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

SPD anketlerde CDU’yu geçti

Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Martin Schulz’u aday gösteren Sosyal Demokrat Parti, seçim anketlerinde Hristiyan Demokrat Birlik’i geride bıraktı.

07 Şubat 2017 15:37

Bild gazetesinin Insa Meinungstred araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre SPD bir önceki haftaya göre 4 puan daha kazanarak oyunu yüzde 31'e yükseltti. Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oy oranı ise 3 puanlık düşüşle yüzde 30'a geriledi. Muhalefetteki Sol Parti oyunu 1 puan artırarak yüzde 10'a yükseldi. Meclisteki diğer muhalefet partisi Yeşiller ise 2 puan kaybederek yüzde 7'ye geriledi. Sağ popülist Almanya için Alternatif partisi AfD yüzde 12'lik oy oranıyla, liberal çizgideki Hür Demokrat Parti de yüzde 6'lık oy oranıyla meclise girmeyi başarıyor.

Araştırma kuruluşu Emnid'in Bild am Sonntag için yaptığı Pazar anketine göre ise SPD 6 puanlık artışla oyunu yüzde 29'a yükseltti. Sosyal Demokratlar böylece CDU/CSU ile arasındaki 14 puanlık farkı 4'e indirdi. Hristiyan Demokratlar ise 4 puanlık gerilemeyle yüzde 33'lük oy oranına geriledi. İki parti arasındaki fark en son 2012 yılında bu kadar az olmuştu.

Sat1 televizyonunda yayınlanan Akte 20.17 programının GfK araştırma kuruluşuna yaptırdığı anket de çekişmeyi ortaya koyuyor. Kadınlar arasında yapılan ankette yüzde 40 Merkel'in, yüzde 36 ise Schulz'un iyi bir başbakanlık yapacağına inandığını söyledi. Yüzde 40 Almanya'nın çıkarlarının Schulz yönetimi altında yükseltileceğini, yüzde 34 de Merkel yönetiminde bunun olacağını belirtti.

SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz anketlerdeki gidişatla ilgili yaptığı açıklamalarda coşkuya kapılmamak gerektiğini bunun seçim zaferi anlamına gelmediğini belirtiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Martin SchulzSosyal Demokrat PartiHristiyan Demokrat BirlikInsa MeinungstredSPDBirlik PartileriSol PartiYeşillerAlmanyaAlternatifAfDHür Demokrat PartiEmnid BildSonntagPazarDemokratlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24