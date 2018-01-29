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Spastik engelli kızı için 55 yaşında boccia öğrendi

İSTANBUL, (DHA) - DOĞUŞTAN spastik engelli olan 28 yaşındaki kızı Selen’in isteği üzerine Bağcılar Belediyesi’nin açtığı kursa kayıt yaptıran Dilfiraz Gülen, 55 yaşında Boccia öğendi

29 Ocak 2018 14:28

İSTANBUL, (DHA) - DOĞUŞTAN spastik engelli olan 28 yaşındaki kızı Selen’in isteği üzerine Bağcılar Belediyesi’nin açtığı kursa kayıt yaptıran Dilfiraz Gülen, 55 yaşında Boccia öğendi. Kızının hem eli hem ayağı olan anne Gülen, kask takma, top toplama ve rampa kurma gibi bütün işleri yapmaya başladı. Gözünü kızından bir saniye bile ayırmayan anne Gülen, “Hem annesi hem antrenörüyüm. Onun ufacık bir gülüşü için her şeyi yaparım” dedi. 

Doğuştan engelli 28 yaşındaki Selen Gülen boynundan aşağısını tam olarak kullanamıyor. Selen’in bu hayattaki eli, kolu, ayağı kısaca her şeyi annesi Gülen oldu. Yemekten temizliğe kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayan anne Gülen, eğlenmesi için kızıyla internet başında zaman geçiriyor.

SELEN’E HEM SPOR HOCALIĞI HEM DE YARDIMCILIK YAPIYOR

Selen’in internette izlediği Boccia’dan etkilendiğini ve mutlu olduğunu gören anne Bağcılar Belediyesi’nin çocuk yetenekler projesi kapsamında başlattığı \'Boccia Kursu\'na kayıt yaptırdı. Haftada 2 gün verilen kurs için Beyoğlu’ndan Bağcılar’a geliyor. Engelliler Sarayı’nda antrenör Taner Atasoy’un engellilere verdiği eğitimden anne Dilfiraz da yararlanıyor. Anne özel durumundan dolayı ayrı çalışan Selen’e hem spor hocalığı ve yardımcılık yapıyor. Dilfiraz Gülen, kızının başına kask taktıktan sonra özel yapılan rampayı boynuna yerleştiriyor. Selen topları başıyla yuvarlarken anne Dilfiraz da yuvarladığı topları topluyor.

Her top yuvarladığında Selen’in gözlerinin içi gülüyor. Özellikle toplar birbirine çarptığında ise mutluluğu yüzüne yansıyor. İşte anne Dilfiraz bu anları görmek için gözlerini kızından ayırmıyor. İlerleyen yaşına rağmen hiç yorulmadığını söyleyen anne Gülen, “Hem annesi hem antrenörüyüm. Selen’imin bir gülüşü için her şeyi yaparım. Boccia oyunu kızımı çok mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

“EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR LİSANSLI SPORCU OLACAK”

Kursun diğer katılımcılarından 14 yaşındaki Hatice Toptaş, “Çok eğlenceli ve sağlık veren bir spor. Boccia sayesinde kollarımız artık iyi çalışıyor. İleride yarışmalara katılmak istiyorum” derken aynı yaştaki Mehmet Emir Ateş de “Boccia bizlere hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi geliyor. Kollarımı sallayamıyor ve topu itemiyordum şimdi artık rahatlıkla bunları yapıyorum. Rekabet olduğu için de çok zevkli” dedi.

Eğitimin bir yıl süreceğini söyleyen antrenör Taner Atasoy ise, “Projenin amacı bedensel engellilerin birbiriyle kaynaşması, sosyalleşmesi ve tecrübelerini birbirine anlatması. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün lisanslı sporcusu olacak. Önce bölgesel lig, sonra Türkiye ardından uluslararası turnuvalarda yer alacaklar” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

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