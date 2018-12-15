Spartak Trnava maçında sakatlanmıştı; Yiğithan Güveli'den kötü haber geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Spartak Trnava maçında sakatlarak oyundan çıkan Yiğithan Güveli'nin durumu belli oldu. Kontrolleri tamamlanan genç stoperin dizinde menüsküs yırtığı tespit edildi.

Fenerbahçe’nin Spartak Trnava’ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan Yiğithan Güveli, 83. dakikada yerini Deniz Yılmaz’a bırakmıştı. Oyun alanını sedye ile terkeden ve hastaneye götürülen genç yıldızdan kötü haber geldi…

Yiğithan’ın bugün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dizinde dış menüsküs yırtığı meydana geldiği tespit edildi ve artroskopik operasyonla menüsküs ameliyatı olduğu açıklandı. Tedavisine başlanan 20 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil.

Yiğithan Güveli, Spartak Trnava maçında 6 top çalıp 3 atağı uzaklaştırırken; 5 başarılı uzun pas atıp %81,1 başarıyla pas yaparak takımın en iyisi olmuştu.

Yiğithan Güveli, Fenerbahçe A Takımı formasıyla 8 maça ilk 11'de başladı. Güveli’nin sakatlanarak oyundan çıktığı maç sayısı ise 6.