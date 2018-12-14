Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6\'ncı hafta maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek. Martinez\'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Antona Malatinskeho Stadyumu\'nda oynanacak olan maç TSİ 23.00\'te başlayacak.

Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:

SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Yiğithan Güveli, Reyes, İsmail Köybaşı, Isla, Jailson, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani