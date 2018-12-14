Spartak Trnava - Fenerbahçe: 1-0

STAT: City Arena Trnava

HAKEMLER: Jose Sanchez, Raul Cabanero, Javier Aguilar

SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth (Dk. 64 Kulhanek), Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel (Dk. 81 Miesenböck), Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos (Dk. 75 Ghorbani)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Yiğithan Güveli (Dk. 82 Deniz Yılmaz), Reyes, İsmail Köybaşı, Isla, Jailson, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Muhammet Çakı), Slimani

GOL: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)

SARI KARTLAR: Gressak, Grendel (Spartak Trnava) - Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Slovakya\'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli takım bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada noktalayarak adını bir üst tura yazdırdı.