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Spor

Spartak Trnava - Fenerbahçe: 1-0

STAT: City Arena Trnava HAKEMLER: Jose Sanchez, Raul Cabanero, Javier Aguilar SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth (Dk

14 Aralık 2018 04:38

STAT: City Arena Trnava
HAKEMLER: Jose Sanchez, Raul Cabanero, Javier Aguilar
SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth (Dk. 64 Kulhanek), Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel (Dk. 81 Miesenböck), Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos (Dk. 75 Ghorbani)
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Yiğithan Güveli (Dk. 82 Deniz Yılmaz), Reyes, İsmail Köybaşı, Isla, Jailson, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Muhammet Çakı), Slimani
GOL: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)
SARI KARTLAR: Gressak, Grendel (Spartak Trnava) - Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Slovakya\'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli takım bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada noktalayarak adını bir üst tura yazdırdı.

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