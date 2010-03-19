Spartacus Türkiye'de yayınlancak mı?

T24 - Tüm dünyada hem beğeni hem de tepki toplamaya devam eden Spartacus: Blood and Sand dizisinin Türkiye'ye gelip gelemeyeceği tartışmaları başladı.
Spartacus: Blood and Sand dizisinin fragmanı için TIKLAYIN / VIDEO
Yayıncı kuruluşların çekimser yaklaştığı dizi Amerika, Hollanda ve ingiltere'de bazı bölümleri makaslanarak yayınlanmıştı.
Tartışmanın nedeni ise oyuncuların sürekli birbirleriyle sevişmeleri, toplu sevişme ayinleri düzenlemeleri. Dizide gladyatörlerden, senatörlere, köylülerden memurlara sürekli bir seks ayini, seks ritüeli yapılıyor.