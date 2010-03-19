Spartacus Türkiye'de yayınlancak mı?

T24

Yayıncı kuruluşların çekimser yaklaştığı dizi Amerika, Hollanda ve ingiltere'de bazı bölümleri makaslanarak yayınlanmıştı.Tartışmanın nedeni ise oyuncuların sürekli birbirleriyle sevişmeleri, toplu sevişme ayinleri düzenlemeleri. Dizide gladyatörlerden, senatörlere, köylülerden memurlara sürekli bir seks ayini, seks ritüeli yapılıyor.