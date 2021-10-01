Sparta Prag taraftarından Glasgow Rangerslı Gelen Kamara'ya ırkçı saldırı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan ve Sparta Prag'ın Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin taraftarları Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya ırkçı saldırıda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag'ın Rangers'ı konuk etti. Sparta Prag taraftarları Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'yı her topla buluştuğunda yuhaladı.

Kamara, geçtiğimiz Mart ayında Slavia Prag defans oyuncusu Ondrej Kudela tarafından da ırkçı saldırıya uğramış ve UEFA da Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.

Tribünde 10 bin çocuk taraftar vardı

Maç ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tribünde 10 bin çocuğun bulunmasıydı. Sparta Prag taraftarların Monaco'lu Aurelien Tchouameni'yi geçen sezon oynanan maçta yuhalaması nedeniyle maç aslında UEFA tarafından verilen karar nedeniyle seyircisiz olacaktı. Ancak bu karardan vazgeçilerek 10 bin çocuğun tribünde yer almasına izin verilmişti. Buna rağmen televizyon yayınında ekranlara çocukların yanında yetişkinlerin bulunduğu da yansıdı.

Oyuncusunun taraftarlar tarafından ırkçı bir şekilde ıslıklanmasına Rangers teknik direktörü Steven Gerrard da sessiz kalmadı ve basın toplantısında tepkisini dile getirdi.