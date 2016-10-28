Spanoulis, Euroleague tarihine geçti

Olympiacos kaptanı Vassilis Spanoulis, Baskonia maçında yaptığı 15 asistle, Euroleague tarihinde en çok asist yapan ikinci basketbolcu oldu.

Fenerbahçeli Kostas Sloukas'ın Zalgiris Kaunas karşısında 11 asist üreterek kariyer rekoru kırmasının ardından dün gece de Vassilis Spanoulis Baskonia maçında yaptığı 15 asistle kariyerinin en yüksek rakamına ulaştı.

Gamaspor'un haberine göre; Euroleague kariyerindeki toplam asist sayısını 984'e çıkaran deneyimli guard, vatandaşı Theo Papaloukas'ın 977 asistlik performansını geride bırakarak lig tarihinde en çok asist yapan ikinci basketbolcu oldu.

Ancak 34 yaşındaki oyuncunun bu sıralamada ilk basamağa çıkması bir hayli zor görünüyor.

Geçtiğmiz sezon sonunda emekli olan Dimitris Diamantidis, kariyeri boyunca yaptığı 1.255 asistle Euroleague tarihinde en çok asisti bulunan oyuncu.