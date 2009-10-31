'Spam kralı' Facebook'a 711 milyon dolar ödeyecek

ABD'de görülen davada, "spam kralı" lakaplı Amerikalı bilgisayar korsanı Sanford Wallace, Facebook internet sitesine 711 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

California'da görülen davada, Facebook'un Wallace'ın gönderdiği spamlar (reklam amaçlı istenmeyen e-posta) ve mesajlar sayesinde Facebook kullanıcılarının hesaplarına izinsiz olarak sızdığına yönelik şikayeti haklı bulundu.

Facebook yetkililerinden Sam O'Rourke, sitenin resmi blogundaki açıklamasında, "bu tazminatın büyük kısmını alabileceklerini sanmadıklarını, ancak bunun bu tür suçları işleyenler için caydırıcı olacağını düşündüğünü" ifade etti.

Wallace hakkında California'daki federal savcının da karara itaatsizlikten dava açabileceği ve Wallace'ın hapis cezasına da çarptırılabileceği belirtiliyor.

Wallace, başkanlığını yaptığı şirketin 1990'lı yılların sonuna doğru günde 30 milyon "spam" göndermesi nedeniyle "Spam Kralı" ve "Spamford" lakaplarıyla anılıyor.

"Spam Kralı", geçen yıl da benzer bir davada MySpace sitesine 230 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.