Spam e-postaların yeni gözdesi Angelina Jolie

Güvenlik yazılımlarının önde gelenlerinden BitDefender'dan gelen bir açıklamaya göre, bazı spam göndericileri Angelina Jolie'yi bilgisayarlara sızmak için kullanıyor.



Trojan.Agent.AGGZ olarak tespit edilen söz konusu malware'in kullanıcıları tehdit ettiğini vurgulayan BitDefender Antispam Research'ün şefi Vlad Valceanu, bu konuda şunları dile getiriyor: "Bu spam dalgası, sosyal mühendislik tekniklerine dayandığından dolayı kullanıcılar tarafından anlaşılması güç olabiliyor ve bu nedenle bu tip saldırıları gerçekleştirenlerin amaçlarına çoğu zaman ulaşabildiğini söylemeliyim. Spammer'lar amaçlarına ulaşmak için genellikle bu son örnekte olduğu gibi uluslar arası üne sahip olan tanıdık yüzleri kullanıyorlar."



Bu tür spam'lar, mail kutularında Angelina Jolie'nin resmini gören kullanıcılardan 'video-nude-anjelina.avi.exe' dosyasını bilgisayarlarına kurmasını talep ediyor.



Spammer'ların işini kolaylaştıran en büyük etkenler ise bu tür mesajları engelleyemeyen filtreler ve de bilinçsiz kullanıcı profili denebilir. Bu nedenle güvenmediğiniz kaynaktan gelen hiçbir mail'i açmamanızda yarar var.