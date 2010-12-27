-SPAM DAVALARINDAN 1 MİLYON DOLAR KAZANDI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan eski bir pazarlamacı, elektronik posta hesabını istila eden istenmeyen elektronik postaları (spam) gönderen firmaları dava ederek yaşamını kazanıyor. Bu firmaları dava etmek için pazarlama kariyerini bırakan ve hukuk fakültesini bitiren Daniel Balsam, birçok mahkemede açtığı dava sonucunda, hakim kararı ve istenmeyen e-postaları gönderen firmalarla anlaşmaya vararak bir milyon dolardan fazla tazminat kazandı. 8 yıl önce pazarlama uzmanı olarak çalışırken e-posta hesabını şişiren istenmeyen postalara çok öfkelenerek, ''danhatesspam.com'' sitesini kurduktan sonra girdiği hukuk fakültesinden 2008'de mezun olan Balsam, kazandığı davaların ardından, ''internete biraz temizlik yaptığı hissine kapıldığını'' söylüyor. İnternet teknolojileri konusunda dönyanın önde gelen şirketlerinden Cisco Systems, günde 200 milyar istenmeyen postanın internette dolaştığını ve bunun tüm elektronik posta trafiğinin yüzde 90'ına denk geldiğini belirtirken, ''Balsam'ın kazandığı davaların da okyanusta bir yağmur damlası olarak kaldığı'' kaydedildi.