Spam Abdullah yakalandı





T24- Üç cep telefonu operatörüne ait 110 milyon numarayı ele geçirerek 708 lira karşılığında internetten satış yaptığı iddia edilen Muhammed Fatih Elgün, İstanbul Tuzla'da yapılan operasyonla dün gözaltına alındı.Zanlının daha önceden dolandırıcılık ve çete suçundan polis tarafından işlem gördüğü öğrenildi.







Bilişim Polisi, internet üzerinden kişilerin mahrem kimlik ve telefon bilgilerini satışa çıkaran şebekenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fizikî takipler sonucunda, zanlı Elgün'ün kimliği tespit edildi. Hemen harekete geçen İstanbul Bilişim Suçlar ve Sistemler Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden de emniyette dolandırıcılık ve çete suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Muhammed Fatih Elgün'ü Tuzla'da gözaltına aldı.





Zanlı, polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Şahsın, üç operatöre ait toplam 110 milyon numarayı 708 lira karşılığında 'Türkiye GSM Rehberi' CD'si başlığı altında 1M Net-Pa hayalî şirket üzerinden sattığı öne sürülüyor. Şirket, bir CD içinde kurye ile alıcının ayağına kadar ulaştırdığı rehberi 'Operatörlerin veri tabanından alınmıştır' iddiasıyla pazarlıyor.





Rehberde iki GSM operatörünün faturalı ve faturasız tüm kayıtlı numaraları bulunurken, bir operatörün ise abonelerine ait yaşadığı şehir, adresi, yaşı, ilgi alanları gibi tüm kişisel bilgileri yer alıyor. Numarayı alan bankalar, mağazalar ve marketler, reklam amacıyla hedef kitlelerine yönelik mesaj veya sesli arama yapıyor.





Toptan tedarikçiler, hedefledikleri bölgedeki şirketlerle bağlantıya geçiyor ve kontör dolandırıcıları ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu '7'den 70'e herkese ulaşarak maddî kazanç sağlıyorlar

