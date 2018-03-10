T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Almanya'nın müstakbel Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağ popülist AfD'ye oy veren seçmenlerin hepsinin kayıp Naziler olmadığını söyledi. Spahn, CDU'nun bu seçmenleri geri kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

10 Mart 2018 20:19

Almanya'da yeni kurulacak hükümette Sağlık Bakanı olarak görev almaya hazırlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Jens Spahn, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif'e (AfD) oy veren Alman seçmenleri geri kazanmak istediklerini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada Spahn, "Daha önce CDU'ya oy verip de şimdi AfD'yi seçen bir milyon seçmen kayıp Nazi değildir" dedi. Spahn, bu seçmenleri yeniden CDU'ya kazandırmak istediklerini kaydetti.

AfD'nin sağ kanadını temsil eden Björn Höcke gibi politikacıların "ırkçı, antidemokrat ve Yahudi düşmanı beyanlarda bulunduklarını ve toplumu kışkırtıp böldüklerini" vurgulayan Spahn, "Bu partiye oy veren herkes oyuyla kimi desteklediğini bilmeli" şeklinde konuştu.

"Kültürel güvenlik" vurgusu

Spahn, Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile kurulacak olan yeni büyük koalisyonun "devletin eylem kabiliyetine olan güveni geri kazanması" gerektiğini de söyledi.

Yeni kabinenin en genç bakanı olacak olan 37 yaşındaki Spahn, CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasına karşı benimsediği eleştirel tutumla tanınıyor.

24 Eylül 2017'deki seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alan AfD, Federal Meclis'te muhalefet partisi olarak varlık gösterecek. 24 Eylül'de yaklaşık 980 bin CDU seçmeninin AfD'ye kaydığı tahmin ediliyor.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSağlık Bakanı Jens SpahnAfDNazilerCDUSağlık BakanıHristiyan Demokrat BirlikMilletvekili Jens SpahnAlternatifAlmanMedya GrubuSpahnNaziBjörn HöckeYahudiHristiyan BirlikSosyal Demokrat PartiSpahn CDU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24