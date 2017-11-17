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Dünya

Spacey’e tiyatrosundan da 20 “uygunsuz davranış” suçlaması

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – İngiltere merkezli Old Vic tiyatrosunun 20 çalışanı ünlü aktör Kevin Spacey’yi kendilerine “uygunsuz davranışta” bulunmakla suçluyor

17 Kasım 2017 14:14

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – İngiltere merkezli Old Vic tiyatrosunun 20 çalışanı ünlü aktör Kevin Spacey’yi kendilerine “uygunsuz davranışta” bulunmakla suçluyor.
Harvey Weinstein ile başlayan taciz skandalında, şimdiye kadar birçok taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan aktörün 1995-2013 yılları arasında sanat yönetmeni olarak çalıştığı Old Vic tiyatrosunda da 20 farklı kişiye uygunsuz davranışta bulunduğu iddia ediliyor.
Londra merkezli tiyatro kuruluşu, iç soruşturma için bir hukuk firmasıyla ilişkide olduğunu açıklarken, suçlamaların hiçbiri henüz doğrulanmadı ve ünlü aktör konuya ilişkin bir yorum yapmadı.
Soruşturmada varılan sonuçların ardından, Old Vic\'ten yapılan açıklamada, tiyatronun bundan sonra “daha pozitif, destekleyici ve korumacı bir yaklaşım izleyeceği” belirtildi.
Tiyatronun yeni sanat yönetmeni Matthew Warchus, suçlamaları yapmak için öne çıkanların acısını paylaştığını dile getirerek, “Benden önceki sanat yönetmeninin eylemleri sebebiyle bir şekilde kırılmış olan ve bugün öne çıkıp bunu söyleyenlerin acısını en içten şekilde paylaşıyorum. Herkes taciz edilmediği ve aşağılanmadığı bir iş ortamında çalışma hakkına sahiptir” dedi.

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