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Dünya

Spacey sözleşmesine göre ahlaksızlıktan kovulamaz

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarının ardından başrolünde oynadığı House of Cards dizisinden kovulduğu açıklanan Kevin Spacey’nin sözleşmesinde ahlaki davranışla ilgili bir madde olmaması oyuncunun resmi olarak

20 Kasım 2017 16:31

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarının ardından başrolünde oynadığı House of Cards dizisinden kovulduğu açıklanan Kevin Spacey’nin sözleşmesinde ahlaki davranışla ilgili bir madde olmaması oyuncunun resmi olarak kovulmasını zorlaştırıyor.
Netflix özel yapımı politik dram dizisinin altıncı ve son sezonundan önce Kevin Spacey’nin oynadığı Frank Underwood karakterinin sahnelerinin çıkartılmasına sonrasında ise tamamen iptaline karar verilmişti. Blast adlı yayında çıkan bir habere göre Netflix ve dizinin yayın haklarının sahibi Media Rights Capital ünlü oyuncuyu iddialar üzerine kovarak erkenci davranmış olabilir, çünkü Spacey’nin House of Cards için imzaladığı sözleşmede ahlaki davranışlarıyla ilintili herhangi bir madde bulunmuyor.
Habere göre Spacey’nin sözleşmesinde ünlü oyuncusunun sadece “ulaşılamadığında” veya “iş yapamaz hale geldiğinde” kovulabileceği yazıyor. Fakat bugünlerde cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Spacey basın sözcüsünün verdiği bilgilere göre “Olanları değerlendirmek ve tedavi olmak için ihtiyacı olan izni kullanıyor”. Bu da sözleşme kapsamında kovulmasına neden olacak bir durum değil. Yani Netflix habere göre diziyi ya da Spacey’nin oynadığı Gorein adlı filmi tamamen iptal etmek zorunda – bu durumda herhangi bir sözleşme ihmali yok. Kevin Spacey sahnelerini keserek dizinin veya filmin devamını getirmek ise habere göre Spacey’ye bir servet büyüklüğünde tazminat ödemeden mümkün değil.
Ünlü Hollywood yılıdızı Start Trek oyuncusu Anthony Rapp’in kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu söylemesinin ardından eşcinsel olduğunu açıklamış, LBGT çevrelerinden cinsel tercihini açıklamayı tercih ettiği manidar zamanlaması yüzünden tepki almıştı.

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