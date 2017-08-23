SpaceX uzay elbisesinin ilk fotoğrafı yayınlandı

Elon Musk, kurucusu olduğu şirketi SpaceX tarafından üretilen uzay kıyafetinin ilk fotoğrafını kişisel Instagram hesabından yayınladı. Musk, fotoğraftaki elbisenin model olmadığının ve testlerden başarıyla geçtiğinin altını çizdi.

Tesla Motors CEO'su Elon Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'in (SpaceX) ürettiği uzay kıyafetinin ilk resmi fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

İletisinde gelecek günlerde daha fazla ayrıntının verileceğini belirten Musk, fotoğraftaki kostümün model olmadığını, test edildiğini ve sorunsuz olduğunu vurguladı.

Elbiseler, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Dünya arasında seferlere başlamasının ardından, Ticari Mürettebat Programı'na bağlı NASA asronotları tarafından giyilecek.

Fırlatma sırasında kabin basıncının düşmesi ihtimaline karşı tasarlanan basınçlı elbiseler uzayda yürümek için uygun değil, ancak uzay aracının içinde giyilecek.