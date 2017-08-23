T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

SpaceX uzay elbisesinin ilk fotoğrafı yayınlandı

Elbiseler, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu ve Dünya arasında seferlere başlamasının ardından, Ticari Mürettebat Programı'na bağlı NASA asronotları tarafından giyilecek

23 Ağustos 2017 20:41

Elon Musk, kurucusu olduğu şirketi SpaceX tarafından üretilen uzay kıyafetinin ilk fotoğrafını kişisel Instagram hesabından yayınladı. Musk, fotoğraftaki elbisenin model olmadığının ve testlerden başarıyla geçtiğinin altını çizdi.

Tesla Motors CEO'su Elon Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'in (SpaceX) ürettiği uzay kıyafetinin ilk resmi fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

İletisinde gelecek günlerde daha fazla ayrıntının verileceğini belirten Musk, fotoğraftaki kostümün model olmadığını, test edildiğini ve sorunsuz olduğunu vurguladı.

Elbiseler, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Dünya arasında seferlere başlamasının ardından, Ticari Mürettebat Programı'na bağlı NASA asronotları tarafından giyilecek.

Fırlatma sırasında kabin basıncının düşmesi ihtimaline karşı tasarlanan basınçlı elbiseler uzayda yürümek için uygun değil, ancak uzay aracının içinde giyilecek.

ETİKETLER

elon muskspace x
","articleSection":"Bilim / Teknoloji","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-23T20:41:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/spacex-uzay-elbisesinin-ilk-fotografi-yayinlandi,424495","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/spacex-uzay-elbisesinin-ilk-fotografi-yayinlandi,424495"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24