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Bilim / Teknoloji

SpaceX kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Kapsül, NASA tarafından uzaya fırlatıldı

03 Nisan 2018 18:58

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülün yerel saatle 16.30'da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Çarşamba günü istasyona ulaşması beklenen kargo kapsülünün, UUİ'ye bir robot koluyla kenetlenmesi öngörülüyor.

SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

Şirket roket ve mekikleri yeniden kullanıma sokarak uzay yolculuklarının ve lojistik misyonların maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonunda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı işbirliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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