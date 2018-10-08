T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

SpaceX gözlem uydusunu uzaya fırlattı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı

08 Ekim 2018 22:28

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Saocom-1A uydusunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.

ETİKETLER

SpaceXuzay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24