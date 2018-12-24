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Dünya

Space X'in roketi ilk askeri görevine çıktı

Özge Düzgün, (DHA)- Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk’ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı

24 Aralık 2018 13:26

Özge Düzgün, (DHA)- Bir haftalık gecikmeden sonra Elon Musk’ın SpaceX uzay şirketi, yeni bir GPS navigasyon teknolojisini başlatmayı amaçlayan Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Uydu, Space X’in ulusal güvenlik misyonunda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yerel saatle sabah 6’da Florida Cape Canaveral’deki uzay üssünden  havalanan roket, Global Konumlandırma Sistemini güncelleyecek olan ABD Hava Kuvvetleri\'nin yeni nesil GPS III SV01 uydusunu taşıyor. GPS III sistemi mevcut teknolojiden daha hassas bir yapıya sahip, ayrıca daha uzun bir ömre sahip olacak şekilde tasarlandı. Fırlatmadan iki saat sonra, uydu roketten ayrılarak başarıyla yörüngeye oturdu. 

 

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