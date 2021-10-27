SpaceX, uzaya fırlatılacak yeni kapsülde tuvalet sızıntısı sorununu çözmeye çalışıyor

Elon Musk’ın kurduğu uzay şirketi SpaceX, hafta sonu astronotları uzaya göndermeden önce kapsüllerdeki sızdıran tuvalet sorununu çözmeye çalışıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçmişte Nasa için çalışan SpaceX’in başkan yardımcısı William Gerstenmaier, geçen ay kapsülde bir tübün yerinden çıktığını, idrarın kapsüle döküldüğünü söyledi. Şirket, soruna kalıcı bir çözüm sunmak amacıyla idrar boşaltma borusunu kaynak yaparak sabitledi. NASA'nın bu montajla ilgili son değerlendirmesini sürdürdüğü belirtildi.

Gerstenmaier, bu sızıntıların kapsülde daha fazla yapısal hasara sebep olup olmadığını anlamak için testler yaptıklarını, bunların hafta sonuna kadar sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay boyunca görev almak için hazırlanan üç Amerikalı ve bir Alman astronot ekibi tarafından Endurance olarak adlandırılan SpaceX'in Crew Dragon filosuna ait bu en yeni kapsülünün 31 Ekim'de fırlatılması planlanıyor.