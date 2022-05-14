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Bilim / Teknoloji

SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı

14 Mayıs 2022 18:00

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatıldı.

SpaceX üretimi Falcon-9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 15.07'de fırlatıldı.

SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. (AA)

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