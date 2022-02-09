SpaceX, onlarca uydusunu jeomanyetik fırtına sebebiyle kaybedecek

T24 Dış Haberler
SpaceX, jeomanyetik fırtına nedeniyle geçen hafta fırlattığı Starlink uydularından 40 ila 49'unu kaybedeceğini duyurdu.
Elon Musk'ın şirketi, 3 Şubat'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan uyduların yüzde 80'inin hedeflenen noktaya varmadan yanacağını öngördüklerini bildirdi.
Açıklamada, "Maalesef perşembe günü fırlatılan uydular cuma günü meydana gelen jeomanyetik fırtınadan ağır bir şekilde etkilendi.
Uyduların büyük bölümünün fırtınadan kaçınmak için gerekli manevraları yapamadığı bildirildi.
SpaceX bugüne kadar 2 binden fazla Starlink uydusu ateşledi. ABD'li yetkililer şirkete 12 bine kadar uydu fırlatma hakkı tnaımıştı.