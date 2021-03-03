Space X'in Ay yolculuğu için yerini ayırtan Japon milyarder, dünyanın dört bir yanından sekiz kişiyi davet edeceğini açıkladı

Space X'in en erken 2023'te gerçekleştirmeyi planladığı Ay seyahati için yerini önceden ayırtan Japon milyarder Yusaku Maezawa, dünyanın dört bir yanından sekiz kişiyi yolculukta yanına almayı planladığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Space X'le Ay'a seyahat için 2018 yılında yer ayırtan milyarder Maezawa ilk olarak yolcuğuna sekiz sanatçıyı davet edeceğini söylemişti. Maezawa bu kararı değiştirerek yeni bir çağrıda bulundu.

Maezawa, Twitter'dan "Sizi bu görevde bana katılmaya davet ediyorum. Dünyanın dört bir yanından sekiz kişi. Bütün koltukları ayırttım yani özel bir yolculuk olacak" yazdı.

45 yaşında milyarder, sadece sanatçıları çağırma planını değiştirdiğini çünkü "yaratıcı bir şey yapan herkese sanatçı denilebileceğini" söyledi. Maezawa, Ay yolculuğuna çağıracağı kişilerde iki kriter aradığını söyledi: "Yaratıcılık anlamında sınırları zorlamak ve ekipteki diğer kişilerin bunu yapmasına yardımcı olmak"

Space X bu seyahati gerçekleşebilirse Maezawa ve çağıracağı kişiler, ABD'nin 1972 yılındaki Apollo görevinden bu yana Ay'a seyahat eden ilk ekip olacak.

Yusaku Maezawa, moda sitesi Zozo'yu 2019 yılında Yahoo! Japonya'ya satarak servetini katlamıştı.